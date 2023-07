Druga część sagi "Stulecie" jako superprodukcja Audioteki! Oto "Zima świata" w wykonaniu polskich gwiazd

USA starają się złagodzić skutki wielkiego kryzysu, w ZSRR umarła nadzieja na to, że rewolucja poprawi los pogrążonych w nędzy obywateli, a Hitler, rzecz jasna, obiecuje Niemcom świetlaną przyszłość. Bohaterowie i potomkowie bohaterów "Upadku gigantów", starając się odnaleźć w tych przerażających czasach, są zmuszeni wybierać, przez co często stają po przeciwnych stronach barykady. Jedni stawiają opór, inni chowają głowę w piasek, kolejni szczerze wierzą w potworne ideologie. "Zima świata" jest, podobnie jak poprzedni tom trylogii, opowieścią po brzegi wypełnioną intrygami i zwrotami akcji. Losy pięciu rodzin z różnych stron świata pozostają splątane; fikcyjni bohaterowie biorą udział w prawdziwych wydarzeniach i poznają postacie opisane na kartach historii. Rzecz w tym, że żadne z nich nie zdaje sobie sprawy, jak wielką potwornością będzie kolejna pochłaniająca świat wojna.



Ta fantastyczna, przejmująca opowieść zasłużyła na jakościową superprodukcję audio - na szczęście, podobnie jak w przypadku "Upadku", i tym razem się udało. Do realizacji zatrudniono zdolnych i lubianych aktorów - dzięki temu do obsady znanej z pierwszego tomu dołączyli m.in. Sandra Drzymalska, Maciej Musiał, Jakub Gierszał, Bartosz Bielenia i Leszek Lichota. Jako narrator powrócił jeden z najpopularniejszych lektorów polskiego audiowersum: Krzysztof Gosztyła. Wszyscy oni wykonali świetną robotę, nadając opowieści audialnego wymiaru i oddając unikalną atmosferę prozy Folletta.



I w końcu: głębokie pokłony dla reżysera, Grzegorza Drojewskiego. Udało mu się dorównać poprzednikowi - gdy tylko zamykamy oczy, całość (głosy, muzyka, dźwięki tła) przenosi nas do minionej epoki, wrzuca nas w wir emocjonującej opowieści. Muzyka Wojciecha Błażejczyka raz jeszcze uwiarygadnia świat przedstawiony i pozwala nam, słuchaczom, przywołać jego obraz i umieścić po wewnętrznej stronie zamkniętych powiek. Wzorowa adaptacja.