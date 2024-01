Agnieszka Szydłowska odeszła w atmosferze skandalu z radiowej Trójki. Teraz do niej wraca

Odejście z radiowej Trójki w 2020 roku było dla Szydłowskiej bardzo trudne. Jak wtedy podkreślała, "urodziła się do radia publicznego, bo misję ma we krwi". Jak wyznała, ostatnim akordem była dla niej pandemiczna ramówka. Zaorała naszą antenę pozbawiając słuchaczy ulubionych programów. I - nad czym bardzo ubolewam - dostępu do informacji kulturalnych i wymiany myśli - pisała. Co było dalej - wiecie. Marek, Hirek, Marcin. Kontynuacja niechlubnej wyliczanki - podkreślała, nawiązując do odejścia starej gwardii dziennikarzy z radia. Sama zainteresowana na razie w żaden sposób nie odniosła się do ponownego radiowego powrotu. W ostatnim czasie Agnieszka Szydłowska pracowała dla radia Newonce.