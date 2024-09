„Deepwater Horizon” to wręcz oszałamiająca inscenizacja, zrealizowana z szacunkiem zarówno do ofiar tragedii, jak i do widzów - Peter Berg nie bawi się bowiem w uproszczenia, rezygnuje z nienaturalnej ekspozycji i przedstawia tę opowieść niemalże tak, jak gdyby zwracał się do inżynierów (dialogi pełne zwięzłych, naukowych poleceń - wszystko po to, by zwiększyć realizm). Jednocześnie jego narracja jest klarowna, krok po kroku stopniująca ekscytację i napięcie.



Piekło, które w końcu musi się rozpętać, jest gwałtowne - i od tej pory akcja przyśpiesza. Zamieszanie, szybki montaż, brak chwili na złapanie oddechu. Choć nie zawsze jesteśmy w stanie dosłownie opisać to, co właśnie wydarzyło się na ekranie, znakomita reżyseria umożliwia instynktowne, intuicyjne odczytanie kolejnych sekwencji, zrozumienie związków przyczynowo skutkowych. Gdy bohaterowie przechodzą z trybu czysto inżynierskiego na bardziej uniwersalny - samozachowawczy - po prostu ich czujemy.



Berg bezbłędnie inscenizuje akcję, uchwytując panikę i makabryczny chaos tragedii - jednocześnie nie przekracza granicy przesady, nie pławi się w potwornościach. W całej tej konstrukcji nie zapomina o tym, co najcenniejsze - o życiu. Przeciwnie - docenia wszystkie te osoby, które utknęły na pokładzie; honoruje bohaterstwo tych, którzy pomogli w jakikolwiek sposób, jak tylko potrafili. Żałuję tylko, że nie poświęcił nieco więcej czasu bezpośredniej, ostrzej krytyce firmy BP i chciwości koncernów, które zdecydowanie na to zasługują.



Wszystko to brzmi i wygląda świetnie, przerażająco i wiarygodnie. To zasługa dodatkowej staranności, jaką włożono, aby unikać CGI, gdy tylko było to możliwe - a to, za co odpowiada komputer, dopieszczone jest w każdym szczególe. Podkreślę jednak, że owszem, twórca poświęca wiele uwagi widowisku, ale nigdy nie traci z oczy ludzi. „Deepwater Horizon” to pełna napięcia i inspirująca opowieść o zwykłych ludziach, którzy zostają wystawieni na niebywale ciężką próbę - i udaje im się jej podołać.