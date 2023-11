Tanie horrory rozrywają Amazon Prime Video. Polacy je pokochali

Na Amazon Prime Video są oczywiście popularniejsze tytuły. Użytkownicy platformy najchętniej sięgali w tym tygodniu po nowość - pełnego akcji "Najemnika" i kontynuowali swoją przygodę ze spin-offem "The Boys". "Gen V" zajął drugie miejsce w zestawieniu, a tuż za nim uplasował się "Puchatek: Krew i miód". "Terrifier 2" znajduje się gdzieś na końcu listy (9. pozycja). Oba tytuły wiele łączy. Przede wszystkim to, że subskrybenci serwisu nie mogli lepiej trafić, szukając filmu do obejrzenia w Halloween.



"Puchatek: Krew i miód" oraz "Terrifier 2" mają ambicje równie niskie, co ich budżety. Sprowadzają się bowiem do oblewania widzów krwią. Fabuła? No jest. Pretekstowa. Żeby oblewać widzów krwią. Nie można od tych filmów wymagać nic więcej, bo one nawet nie próbują udawać, że chodzi im o cokolwiek innego. Dzięki temu oba tytuły należy uznać za spełnione. Potwierdzają to ich wyniki w światowym box offisie.



