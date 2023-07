Netflix pokaże kulisy procesu dekady! Drama między Heard i Deppem - zwiastun dokumentu

To wszystko właśnie śledzili widzowie na całym świecie, przyglądając się temu procesowi. Zresztą to Depp pozwał Amber o zniesławienie, żądając od niej aż 50 milionów dolarów odszkodowania. Przypomnijmy, że w tekście, który ukazał się w 2018 roku w Washington Post, Amber zdradziła, że padła ofiarą przemocy domowej. Nie wymieniając Deppa z nazwiska, dała do zrozumienia, że to właśnie o niego chodzi.



Nietrudno się domyśleć, że tekst bardzo negatywnie wpłynął na jego karierę i wizerunek. Mimo że początkowo opinia publiczna była przychylna Amber, kolejne zeznania uczestników procesu oraz wiele nieścisłości związanych z zeznaniami Amber doprowadziły do tego, że mnóstwo osób wzięło jednak stronę gwiazdora i ostatecznie to właśnie on wygrał sądową batalię, natomiast Amber uznano za winną zniesławienia.