Odszedł ceniony polski aktor. Grał w "Klanie" i był związany z Teatrem Powszechnym w Łodzi

Andrzeju, nigdy nie myślałam, że będziemy pisać do Ciebie list pożegnalny… Nie na to byliśmy umówieni. Zdanie: „to nieprawda, że Cię nie ma” brzmi banalnie, ale tak jest. Wciąż nie możemy uwierzyć… Bez Ciebie Twój/Nasz Teatr jest pusty. Brakuje charyzmy, którą wypełniałeś to miejsce. Brakuje Twojej obecności na scenie, brakuje Twojej otwartości na rozmowę, otwartości na drugiego człowieka i uważności, której uczyłeś podczas warsztatów i edukacji… Nikt tak jak Ty nie potrafi mówić o historii i magii teatru – wychowałeś pokolenia widzów, zarażałeś ich miłością do sceny.