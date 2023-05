Amerykański sen, a później bolesny upadek. Widzieliśmy dokument o Annie Nicole Smith

W dokumencie Netfliksa widzowie zostają przeprowadzeni przez wszystkie najważniejsze momenty z życia amerykańskiej playmate. Z każdą minutą jej historia coraz bardziej oddala się od amerykańskiego marzenia, pogrążając ją w mroku. Bo, to co istotne, Anna borykała się z uzależnieniem od tabletek nasennych i uspokajających, które niestety zabiły ją i jej syna, Daniela. Syn gwiazdy zmarł w wieku dwudziestu lat, w wyniku zatrucia lekami, kilka dni po tym, gdy jej mama urodziła drugie dziecko - córeczkę Dannielynn. Na pewnym etapie swojego życia Anna nie miała lekko, a to, w jaki sposób odchodziły się z nią amerykańskie media, jest okropne. Gdy przez liczne kłopoty, sporo przytyła, w wielu programach telewizyjnych i audycjach, zwyczajnie się z niej naśmiewano, mówiąc, że jest gruba. Dziś by to oczywiście nie przeszło, lecz na początku lat 2000. takie docinki były normą. Sama zainteresowana mocno się odchudzała, wpadając w zaburzenia odżywiania i łykając oraz piją ogromne ilości tabletek odchudzających oraz koktajli.