Nowy prowadzący w "Pytaniu na śniadanie". Zadebiutuje u boku Anny Popek

Robert Rozmus to aktor i prezenter, który najbardziej zapadł widzom w pamięć jako Pan Rozi z Kabaretu Olgi Lipińskiej oraz członek grupy "Tercet czyli Kwartet". To nie będzie jednak debiut Rozmusa w roli prowadzącego. Gwiazdor był już gospodarzem takich formatów jak m.in. "Dziewięciu wspaniałych", "Rodzina jak z nut" oraz "Ja to znam". Grał również w takich serialach jak m.in. "Na dobre i na złe", "Niania", "Magda M, "Ojciec Mateusz", "Bulionerzy" czy "Świat według Kiepskich". Pierwszy wspólny odcinek Anny Popek i Roberta Rozmusa w "Pytaniu na śniadanie" widzowie zobaczą już w najbliższą sobotę, 12 sierpnia.