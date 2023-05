Film "Ant-Man i Osa: Kwantomania" trafił do VOD. Gdzie go obejrzeć?

"Ant-Man i Osa: Kwantomania" w reżyserii Peytona Reeda opowiada historię Scotta Langa i Hope Van Dyne, którzy ponownie wcielają się w Ant-Mana i Osę. Tym razem wraz z rodziną zostają przetransportowani do Królestwa Kwantowego, gdzie będą musieli zmierzyć się z najgroźniejszym wrogiem Avengersów - Kangiem Zdobywcą. Rodzice Hope, córka Scotta oraz główni bohaterowie, eksplorując Wymiar Kwantowy, poznają tajemnicze istoty i nieustannie przesuwać będą granice tego, co tak naprawdę jest możliwe.



Film "Ant-Man i Osa: Kwantomania" w Polsce zadebiutował na kinowych ekranach 17 lutego tego roku, a na jego premierę w VOD długo nie trzeba było czekać. Superbohaterska produkcja, gdzie w rolach głównych jako Ant-Man i Osa wystąpili Paul Rudd i Evangeline Lilly, trafiła już do VOD.



Czytaj także: "Ant-Man i Osa: Kwantomania" miał być najważniejszym filmem MCU od czasu "Końca gry". Sprawdziłem, czy się udało