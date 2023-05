Jak już wracać do klasyki, to najlepiej w takim wydaniu. Audioteka tchnęła w "Ogniem i mieczem" nowe życie

W "Ogniem i mieczem" w reżyserii Krzysztofa Kiczka słyszymy fantastyczne kreacje świetnie dobranych, znanych głosów (w sumie ponad 80 aktorów i aktorek): Antoni Pawlicki wystąpił jako Jan Skrzetuski, Michał Żurawski to Jurko Bohun, Michalina Łabacz - Helena Kurcewiczówna, Andrzej Grabowski to, rzecz jasna, Onufry Zagłoba, a Radosław Krzyżowski pełni funkcję narratora. Wspomniany polski zespół folkmetalowy z Lubina zadbał o słowiańskie brzmienia, ale to nie wszystko: tu całe tło tętni życiem. W gospodach słychać gwar, podróżom bohaterów towarzyszą szum rzek czy śpiew ptaków, a potyczkom - szczęk oręża.



"Ogniem i mieczem" Audioteki to zdecydowanie najżywsza, najbardziej energiczna z adaptacji. Szymon Wróblewski nie wykastrował oryginału, a jedynie podkręcił tempo. Nieznacznie skrócił tekst (zręcznie i z głową) - przede wszystkim o dłużące się i wybijające z rytmu słuchowiska opisy przyrody. Ingerencji w istotne dla fabuły elementy nie trzeba się obawiać. Przeciwnie: to wzorowa robota. I ponad dwadzieścia godzin fantastycznego doświadczenia.



Produkcję można kupić w serwisie internetowym Audioteki. Jest też dostępna dla subskrybentów Audioteka Klub.