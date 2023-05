Korzystasz z Traficara? Sprawdź, czy nie czeka tam Mercedes Friza

Każdy, kto obserwuje Friza, wie, jak wygląda jego słynny Mercedes z rejestracją K1 FRIZ, a mieszkańcy Krakowa pewnie niejednokrotnie mieli okazję, by zobaczyć go na żywo. Tym razem być może widzowie Karola będą mieli nawet okazję przejechać się jego autem, a to wszystko w ramach akcji, którą planował zorganizować właściciel Mercedesa. Na Twitterze bowiem pojawił się wpis, w którym Friz poinformował widzów, że chciałby udostępnić swoje auto użytkownikom Traficara i Panka. Okazało się jednak, że firmy nie odpowiedziały na jego propozycję.