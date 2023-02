Kultowy animowany Batman już szybuje do HBO Max. Co jeszcze trafi na platformę?

HBO Max ujawniło listę premier na drugą połowę lutego. W rozpisce nie brakuje oczywiście kolejnych odcinków "The Last of Us" - serialu, który już stał się prawdziwym fenomenem. Ta adaptacja popularnej gry komputerowej rozbiła bank. Przypadła do gustu nie tylko krytykom, ale też stała się wielkim hitem. Miliony fanów na całym świecie z zapartym tchem śledzą losy Joela i Ellie.



Umówmy się, że nie samym "The Last of Us" użytkownicy HBO Max żyją. Dlatego platforma ma w zanadrzu mnóstwo innych nowości. Zainteresowaniem na pewno będzie się cieszył dwuczęściowy dokument "Depp kontra Heard: proces dekady" (to co innego niż dostępny już w serwisie "Johnny Depp kontra Amber Heard"). Ale! Prawdziwą gratką okazuje się nadchodzący "Batman: Serial animowany".