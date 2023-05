Scena jak z horroru w programie BBC. Makabryczny żart przeraził widzów

Widzowie BBC w ostatnim czasie byli mocno zaskoczeni. Po pierwsze dlatego, że w miejsce serialu "Inside No. 9" w ostatniej chwili wprowadzono nowy teleturniej "3 na 3", poprowadzony przez znanego i kontrowersyjnego komika, Lee Macka. Brytyjski komik na swoim koncie ma prowadzenie takich programów jak m.in. "The Sketch Show" oraz "Would I Lie to You"? Od lat występuje też w sitcomie "Not Going Out". Choć jest znany publiczności, to ta nie przypuszczała jednak, że Mack może w tak makabryczny sposób wkręcić ludzi. A zaczęło się dość niewinnie.