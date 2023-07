Nazywano ją "piękną Bożenką". Bożena Walter współtworzyła największe hity TVP: "Czar par" i 5-10-15"

Bożena Walter była studentką na Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już w trakcie studiów była dziennikarką i felietonistką kieleckiej gazety "Słowo ludu". Później pracowała w Telewizji Kraków, a następnie była reporterką w audycji Śląski Magazyn Informacyjny w Radiu Katowice. Przepracowała tam dwa lata, a następnie wyjechała do Warszawy, gdzie w 1967 roku zadebiutowała jako spikerka TVP. Współprowadziła oraz wydawała program rozrywkowy "Telewizyjny Ekran Młodych". Była też współprowadzącą oraz współautorką popularnego w okresie PRL wielogodzinnego bloku programowego Studio 2. Bożena Walter zaangażowała się też w młodzieżowy program "5-10-15", gdzie go współtworzyła oraz przez pewien czas nim kierowała. Walter była również autorką popularnego programu rozrywkowego "Czar par". Jak mówiła w jednym z wywiadów po latach, do występów w telewizji została namówiona przez Irenę Dziedzic.