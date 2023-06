Była spikerką TVP i gwiazdą telewizji przez 40 lat. Co się stało z Edytą Wojtczak?

Co ciekawe, wiele osób spekulowało, że reklama proszku do prania była jedynie pretekstem do zwolnienia prezenterki z TVP. Widzowie mieli swoją teorię, że PRL przeminął, w związku z tym zwalniano telewizyjne gwiazdy, mocno kojarzone z bezpowrotnie minioną epoką. Właśnie na intymność swoich kontaktów z widzami stawiała telewizja w czasie, gdy zaczęłam w niej pracować. Pasowałam do takiego wizerunku telewizji. Potem przestałam być potrzebna - opowiadała Wojtczak.