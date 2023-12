Przed laty "Camera Cafe" była komediowym hitem. Nowa wersja na Playerze rozczarowuje

Aktorsko jest z kolei całkiem nieźle. Dobrze radzi sobie Dominika Kluźniak, Bartek Kasprzykowski czy Anna Szymańczyk, gwiazda "Znachora" na Netfliksie. Nie sądzę, by "Camera Cafe. Nowe parzenie" stała się serialowym hitem. Myślę, że nie przyciągnie też młodych widzów. Ci wybiorą humor Netfliksa lub HBO, odpalając takie seriale, jak chociażby "The Office" czy serialowy hit ostatnich tygodni "1670". Może więc nowa "Camera Cafe" przekona do siebie starszą publiczność? Tutaj też mam co do tego wątpliwości. Niestety, trochę nie wiem, dla kogo jest ten serial.