Kuba Wojewódzki zapowiedział gości nowego odcinka i tym razem jednak przesadził

Zaproszenie do programu Kuby Wojewódzkiego to dla wielu gwiazd i influencerów nie lada wyróżnienie i niektórzy wręcz marzą o tym, by zasiąść na kanapie showmana. Jego format dobrnął już do 33 sezonów i nie zapowiada się na to, by Wojewódzki kończył swoją karierę w telewizji - prowadzący zapowiedział wczoraj, że w najbliższy wtorek zadebiutuje 1. odcinek nowego sezonu "Kuby Wojewódzkiego", a na Instagramie tradycyjnie opublikował zdjęcie swoich rozmówców. Wzbudziło to u internautów zagorzałą dyskusję, ponieważ Wojewódzki wspomniał we wpisie, że w programie będzie gościł Marcina Hakiela i Caroline Derpienski.