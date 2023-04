Gwiazda "Chirurgów" przeżyła dramatyczne chwile. Musiała ratować córki z płonącego domu

Utrata zwierząt: trzech kotów oraz psa jest bardzo bolesna zarówno dla aktorki, jak i jej córek, które wciąż nie mogą pogodzić się z tą wielką stratą. Na szczęście Caterina oraz jej dzieci mogą liczyć na wsparcie rodziny oraz przyjaciół. To nie jest post o pożarze, to jest post o sile wspólnoty. To list miłosny skierowany do niesamowitych osób, które stanęły na wysokości zadania i pomogły nam w tym trudnym dla nas czasie. Nauczyliśmy się, że jedyną rzeczą, która naprawdę się liczy, jest wspólnota. Ludzie, których kochasz. Bez pomocy ludzi nie byłoby nas dziś tutaj. Za to z całego serca dziękuję - czytamy we wpisie aktorki "Chirurgów". Caterina instagramowy post okrasiła fotografią doszczętnie zniszczonego przez pożar domu oraz zdjęciami ukochanych zwierząt, które niestety nie przeżyły w pożarze.