Zarzuty o gwałt zniszczyły jego karierę. Teraz gwiazdor "Seksu w wielkim mieście" przerwał milczenie

Pobłądziłem, jeśli chodzi o moją żonę i to był dla niej druzgocący i niezbyt ładny obrazek. Nie jest to jednak przestępstwo. Powtarzasz sobie te same wymówki, co wielu mężczyzn: to tylko mały taniec na boku i to zabawa. Nikogo nie krzywdzisz. Nikt się o tym nie dowie, a seks jest po prostu przyjemny. I nagle wiele osób chce uprawiać z tobą seks. Myślisz wtedy: 'Cóż, nie będę miał znowu takiej szansy - powiedział Noth.