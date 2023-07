Quentin Tarantino ucina spekulacje i gasi tlącą się nadzieję. "Kill Billa 3" nie będzie

Fani genialnego reżysera wiedzą, że dzieła spod jego ręki to gwarantowana rozrywka na najwyższym poziomie, a jego filmy to już klasyka kina. Nic zatem dziwnego, że pojawiły się pełne rozczarowania głosy, kiedy okazało się, że "The Movie Critic", produkcja, do której przymierza się już Quentin Tarantino, będzie jego ostatnią. Reżyser nałożył sobie bowiem limit 10 filmów, co w oczywisty sposób skreśla z listy potencjalnych produkcji "Kill Billa 3".