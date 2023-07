Co tam imprezy techno. Dancingi z muzyką na żywo to najmodniejsze wydarzenia tego lata

Współczesne dancingi to specjalność niszowych miejscówek, ale też najmodniejszych miejsc w stolicy. Jedną z nich jest Cafe Pląs, za którą odpowiedzialny jest m.in. aktor Maciej Musiał. Za dnia to kawiarnia, po zmierzchu bar. A jako że mieści się w klasycystycznym pałacu i pięknym parku Królikarnia, przyciąga wiele osób. Cafe Pląs zorganizowała ostatnio dancing, do którego zaprosiła Warszawską Orkiestrę Sentymentalną. To zespół rozsmakowany w dawnych melodiach polskiej przedwojennej rewii oraz kabaretu. Artyści w swojej twórczości wybierają to, co najlepsze wśród bogactwa sceny i ekranu dwudziestolecia i czasów powojennych, a w swoich interpretacjach ponadczasowych melodii zachowują ich urok i estetykę, dodając nieco współczesnej wrażliwości muzycznej. Inspiracje z kolei czerpią z piosenek oraz pieśni z repertuaru Adama Astona czy Mieczysława Fogga.



Dancing w Królikarni, który miał miejsce na początku lipca, był strzałem w dziesiątkę. Muzyka na żywo, stare szlagiery i niepowtarzalny klimat Królikarni sprawiły, że pląsy pod chmurką w parku przyciągnęły tłumy. W rytm hitów sprzed lat bawiło się wiele pokoleń, tańcząc w parach, solo czy w grupie. Niektórzy mieli na sobie retro lub vintage stroje, co było dopełnieniem specyficznego klimatu dancingu. Ale nie tylko, bo w modzie na współczesnych dancingach panuje pełna dowolność.