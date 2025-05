Użytkownicy Disney+ oglądają bajeczki, a powinni nadrabiać genialną serię sci-fi

"Prey" był takim sukcesem komercyjnym i artystycznym, że Disney zdecydował się dalej rozbudowywać franczyzę. Trochę to trwało, ale w tym roku dostaniemy podwójną dawkę "Predatora". Najpierw (przypomnijmy: już w przyszły piątek) pojawi się "Pogromca zabójców", aby rozbudzić nasz apetyt na "Predatora: Strefę zagrożenia", która zadebiutuje w kinach w listopadzie. To co? Wszyscy do śmigłowca... Tfu... Na Disney+ oglądać dotychczasowe odsłony franczyzy?



