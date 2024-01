Serial Disney+ o legendarnym projektancie jest świetny, ale nie porwie tłumów

Serial Disney+ jest opowieścią o wielkiej modzie, która przeplata się z wydarzeniami historycznymi i polityką. Twórcy tytułu - Aitor Arregi i Jon Garano - skupiają się oczywiście na samym projektancie, jego podejściu do mody, niesamowitym perfekcjonizmie czy niechęci do promowania siebie w wywiadach. "Cristóbal Balenciaga" to produkcja o modzie w niespokojnych czasach i człowieku, który całym sobą oddawał się rzemiosłu i tkaninom, tak przecież dla niego ważnych. Choć początki Balenciagi w Paryżu łatwe nie były, w końcu nie od razu zostaje się wielkim mistrzem, z czasem Balenciaga znalazł swój styl, a jego projekty stały się pożądane przez klientki, media, a w końcu świat.



Widzowie krok po kroku przeprowadzani są przez kolejne etapy tworzenia mody hiszpańskiego kreatora, który choć rozwija się w niesamowitym tempie, musi przecież walczyć z konkurencją ze strony pret-a-porter czy konkurencją ze strony New Look Cristiana Diora. Zresztą w jednym z odcinków konfrontacja Diora i Balenciagi jest bardzo dobrze pokazana. To również jeden z najlepszych odcinków.