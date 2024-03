Serial Disneya opowiada historię o tajemniczym morderstwie na luksusowym jachcie. Dokładnie wyselekcjonowana grupa niezwykle zamożnych jednostek wypływa na głębokie wody, aby świętować odejście na emeryturę prezesa ogromnej, znanej firmy. Nie jest to oczywiście jedyny powód. Tego typu podróż stwarza okazję do zawarcia znajomości z podtekstem biznesowym, podpisania istotnych umów czy knucia za plecami swoich współpracowników i członków rodziny. Relaks oraz dobra zabawa to jedynie wygodna wymówka. Każda osoba, która postawiła nogę na pokładzie, ma przygotowany dokładny plan działania. Doskonale wie, jak spędzi najbliższe 10 dni i co chce dzięki temu osiągnąć. Przedstawiciele społecznej elity z dumą zakładają swoje maski i prezentują się dokładnie tak, jak chcą być odbierani przez resztę. Nikt nie spodziewa się, że tragiczne wydarzenie doprowadzi do sytuacji, w której wiekowy już detektyw będzie chciał zakończyć ten bal przebierańców i odkryć prawdę.



Imogene (w tej roli Violett Beane) to młoda kobieta o smutnej przeszłości. Gdy była małym dzieckiem, straciła matkę. Najprawdopodobniej ktoś przeprowadził zamach na ich życia, a dziewczynka przetrwała go tylko dlatego, że zdążyła wysiąść z samochodu zaledwie kilka sekund przed katastrofą. Tajemniczą sprawą zainteresował się światowej sławy detektyw, Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin). Obiecał Imogene, że zrobi wszystko, aby złapać osobę odpowiedzialną za śmierć jej mamy. Niestety z bliżej niewyjaśnionych przyczyn wyjeżdża z miasta, zostawiając pogrążoną w żałobie dziewczynkę bez odpowiedzi. Takiego zachowania nie była mu w stanie wybaczyć przez wiele lat. Już jako młoda kobieta wybiera się na luksusowy rejs wraz z rodziną swojej przyjaciółki Anny (Lauren Patten), która zajęła się Imogene, gdy została kompletnie sama. Szybko okazuje się, że na pokładzie znajduje się też znienawidzony przez nią detektyw. Jednak podczas podróży dochodzi do morderstwa jednego z pasażerów, a ostatnią osobą odwiedzającą zmarłego, była właśnie Imogene. Kobieta jest więc zmuszona do współpracy z Rufusem, aby uniknąć fałszywego oskarżenia.