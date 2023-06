Ukryte funkcje na Disney+. Dzięki temu odblokujesz treści dla dorosłego widza

Disney+, który relatywnie niedawno zadebiutował na polskim rynku, nie odkrył jeszcze wszystkich kart. Użytkownicy dokopali się do pewnej ukrytej funkcji, która umożliwia dopasowanie treści do konkretnego profilu, w tym także produkcji dla osób powyżej 18 roku życia. Oznacza to jednocześnie, że dzięki zapoznaniu się z nową opcją, w serwisie zostaną odblokowane nowe, do tej pory niedostępne produkcje. Dlatego, jeśli myślisz, że obejrzałeś już wszystko, co możliwe i nie masz pomysłu ani inspiracji, co dodać do swojej listy do obejrzenia, sprawdź, czy przypadkiem jakieś produkcje nie zostały przed tobą skrzętnie ukryte.