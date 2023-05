Doda dostała nową fuchę w Polsacie. A jeszcze niedawno była skonfliktowana z Miszczakiem

Poza Dodą i Dowborem imprezę muzyczną poprowadzą m.in. Paulina Sykut -Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Maciej Rock oraz Agnieszka Litwin. Co ciekawe, to właśnie na antenie Polsatu, Doda zdobywała ogólnopolską rozpoznawalność. Piosenkarka była jedną z uczestniczek drugiej edycji reality-show "Bar". Program był emitowany w 2002 roku. Z kolei w ubiegłym roku Dod dostała swój własny program, " Doda. 12 kroków do miłości", gdzie spośród kilkunastu mężczyzn, wybierała "tego jedynego".