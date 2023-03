Dyrektorka szkoły straciła pracę, bo pokazała uczniom "Dawida" Michała Anioła. Rzeźba powinna założyć majtki

Znalezienie rzeźby Dawida w szkolnych podręcznikach może być w XXI wieku zgoła trudniejsze niż odnalezienie w internecie filmów dla dorosłych. Mimo to rodzice uznali, że pokazanie światowej sławy renesansowej rzeźby to rozpowszechnianie wśród ich pociech treści nieodpowiednich do ich wieku, co skutkowało wpłynięciem serii skarg na dyrektorkę do szkoły Tallahassee na Florydzie.