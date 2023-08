Afera o "Dziewczyny z Dubaju". Audiobooki wycofane z księgarni

Czytaj też: Omenaa Mensah ostro walczy w sądzie z autorem "Dziewczyn z Dubaju 2". Nowe fakty w sprawie



Podjęliśmy decyzję o wyłączeniu ze względu na ostatnie kontrowersje wokół obu tytułów - zacytował Piotr Krysiak wiadomość mailową. Krysiak uznał to za "cenzurę rodem z PRL", podkreślając, że jest to groteskowy argument, ale też absurdalny oraz śmieszny. Krysiak ubolewa też, że pierwsza część książki bardzo dobrze sprzedawała się kilka lat temu i trudno szukać wokół niej kontrowersji, a mimo to również wycofana została ze sprzedaży.



Audioteka pięć lat zarabiała na sprzedaży audiobooka »Dziewczyny z Dubaju«. Kontrowersji w stosunku do pierwszej części trudno się dziś doszukać. Z kolei audiobook drugiej części książki Audioteka z satysfakcją sprzedawała od 20 maja br. (data premiery audiobooka) do 3 lipca - wyjaśniał.