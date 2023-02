Członek TVP oburzony, że na Eurowizję trafiła piosenka o pośladkach. Internauci: nie rozumiesz tekstu

Członkowie rady programowej Telewizji Polskiej poświęcili gorącą dyskusję anglojęzycznej piosence Ahleny "Booty". Zastanawiano się, jak w ogóle publiczny nadawca dopuścił ją do preselekcji. Jak określił Janusz Daszczyński, członek rady programowej, dopuszczenie piosenki do walki w konkursie Eurowizji jest skandalicznym niedopatrzeniem, a piosenka nigdy nie powinna trafić do preselekcji.