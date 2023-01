Burza o wynajem mieszkania. Dziennikarka nie chce w nim dzieci i zwierząt. O co chodzi?

Informuję więc niniejszym - nie jestem państwem polskim, nie jestem polskim fiskusem, nie jestem partią rządzącą, nie jestem dobrą wróżką, nie jestem dziedziczką fortuny, nie mam męża,który by mnie utrzymywał, cena rynkowa nie pokrywa ew. remontów po wynajmie, kaucja też nie, lokator, który pokryje koszty zniszczonych mebli (nie zużytych zwyczajnie, lecz zniszczonych), które trzeba wyrzucić i kupić nowe oraz remontu zdewastowanego (nie - zużytego, zdewastowanego) mieszkania zdarza się raz na tysiąc (ja tym razem miałam szczęście i bardzo uczciwego lokatora, ale poprzednim razem tego szczęścia nie miałam). I mam prośbę - jeżeli nie szukasz mieszkania dla siebie albo dla kogoś - poszukaj lepszej okazji do demonstrowania swoich bezkompromisowości oraz moralnej wyższości. Dam ci ją, nie obawiaj się, jeszcze będziesz mieć możliwość, żeby zabłysnąć. Ale od ogłoszenia o mieszkaniu się odczep, bo nie umieściłam go, żeby zachęcać do dyskusji, tylko żeby wynająć mieszkanie – podsumowała Ewa Wanat.