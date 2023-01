Nawet "Na dobre i na złe" kiśnie z Fagaty i jej "planu B"

Fagata w internecie pojawiła się jako dziewczyna Stuu – swojego czasu jednego z najbardziej wpływowych twórców na polskim YouTubie oraz założyciela Teamu X. Próbowała swoich sił zarówno jako Youtuberka, jak i influencerka – we współpracy z marką Ingrid, jak obecnie większość dziewczyn działających w internecie, wypuściła swoją linię kosmetyków do makijażu. Brała także udział we freak fightowych walkach federacji High League. Miłośniczka medycyny estetycznej stała się również twarzą płatków śniadaniowych marki Yummers – reklama produktu odbiła się szerokim echem w internecie właśnie za sprawą słynnego "planu B", którym zainspirowali się twórcy serialu TVP – "Na dobre i na złe". No i właśnie, o co chodzi z "planem B"?