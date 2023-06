Potężna antyreklama Fagaty. Influencerka próbuje odkręcić dramę

Kiedy wyszło na jaw, że Fagata nie zrobiła porządnego researchu i okazało się, że jej były chłopak, który miał być co najmniej współwłaścicielem Zbitej Szybki, jest jedynie podrzędnym pracownikiem jednego z oddziałów serwisu, influencerka gorączkowo próbowała odkręcić potężną antyreklamę, która doprowadziła do fali jednogwiazdkowych ocen. Nie dość, że pojawiła się na rolce autorstwa Zbitej Szybki, gdzie pracownicy naprawiają jej telefon, to jeszcze opublikowała na Instagramie wyjaśnienia, w których wytłumaczyła, że generalnie to lubi Zbitą Szybkę, ale nie ten jeden lokal, w którym pracuje jej były chłopak: