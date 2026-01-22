Rozpoznałeś, kto gra Super Mutanta w Falloucie? Wygląd to jedno, ale ten głos!

Ładowanie...

Serial od Prime Video o tytule „Fallout” na podstawie serii gier RPG o tej samej nazwie nie jest luźną ekranizacją przygód bohaterów, z którymi spędziliśmy blisko trzy dekady. Rozgrywa się w dokładnie tym samym świecie, co kanoniczne produkcje z tegoż cyklu - tylko nieco później. Jest też pełen frakcji, lokacji, potworów, ekwipunku i innych motywów unikalnych dla tego uniwersum, a także easter-eggów. A ten z najnowszego odcinka przyćmił wszystkie dotychczasowe - i nie chodzi tu o waterchipa.

Super Mutanta w serialu „Fallout” gra sam Ron Perlman.

Twórcy produkcji zaprosili do udziału w niej Rona Perlmana, aktora znanego z takich produkcji jak film „Hellboy” i serial „Synowie Anarchii”, który dubbinguje również gry wideo. To właśnie on był narratorem w pierwszej grze z cyklu „Fallout” i jego głosem wypowiedziano ikoniczne słowa „War Never Changes” tłumaczone na polski jako „Wojna nigdy się nie zmienia”.

Oprócz tego Ron Perlman podkładał głos pod zakończenie gry „Fallout”, w którym omawiał podjęte przez gracza wybory. Zaangażowany został do narracji w intro również w wielu kolejnych grach z tego cyklu, którymi były „Fallout 2”, „Fallout 3”, „Fallout: New Vegas”, „Fallout 76” oraz w usuniętym już z kanonu „Fallout Tactics”. Super Mutant mówiący jego głosem o nowej wojnie powoduje ciarki!

Warto przy tym nadmienić, że Super Mutant z serialu „Fallout” nie jest przy tym pierwszą postacią z uniwersum „Fallouta”, którą grał Ron Perlman. Już w pierwszej grze z cyklu nagrał linie dialogowe dla Butcha Harrisa. Z kolei w „Falloucie 4” nie słyszeliśmy ikonicznego tekstu o niezmienności wojny w kontekście nuklearnej zagłady, ale podłożył głos pod prezentera wiadomości.

W ramach ciekawostki warto przy tym dodać, że aktor w jednym z wywiadów zdradził, że w przypadku tego pierwszego „Fallouta” w ramach zapłaty od twórco gry przyjął jedynie 40 dol. i kanapkę. Przyznał też, że chociaż brał udział w nagrywaniu linii dialogowych do licznych gier z tej serii, to nigdy w nie nie grał i nie jest tą serią personalnie zainteresowany.

A kim jest ten tajemniczy Super Mutant z serialu „Fallout”?

Super Mutanci w uniwersum „Fallouta” to zmodyfikowani genetycznie ludzie, których cechuje zwykle niezwykła siła oraz niski iloraz inteligencji, ale to ostatnie nie jest regułą. W serialu jak dotąd widzieliśmy jedynie zwłoki jednego z nich w 1. sezonie, ale w kolejnym pojawił się wreszcie przedstawiciel tego gatunku w pełnej krasie. Ta postać owiana jest jednak mgłą tajemnicy.

Dodam przy tym, że sam z początku dałem się zresztą zmylić twórcom! Nowy bohater odwiedził New Vegas, by pomóc Ghulowi, okryty płaszczem - przez co zakładałem, że jest to znany z gier inteligentny Szpon Śmierci o imieniu Goris z „Fallouta 2”, który właśnie w ten sposób ukrywał swoją tożsamość. Mamy jednak do czynienia z całkiem składnie gadającym Super Mutantem powstałym za sprawą F.E.V.

Nie znamy przy tym imienia Super Mutanta o głosie i twarzy Rona Perlmana. Wiemy natomiast, że chciał zwerbować Coopera Howarda do pomocy w nadchodzącej wojnie z ludźmi, ale nie zdradził, kim są jego sojusznicy. Usłyszawszy od Ghula, iż ten pracuje sam, odstawił go na Pustkowia, a ja przez skórę czuję, że serial nie poruszy tego wątku ponownie - ani w tym sezonie, ani w kolejnych.

Todd Howard z Bethesdy wspominał zaś, że wydarzenia w serialu „Fallout” będą jakoś powiązane z nadchodzącą nową grą z tego cyklu, „Fallouta 5” (czekamy też na remastery). Jeśli miałbym teraz wróżyć z fusów, to Super Mutant z serialu „Fallout” pojawi się dopiero w niej i to właśnie tam dowiemy się więcej na temat jego planu przetasowania układu sił na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Pierwsze sześć odcinków 2. sezonu serialu „Fallout” są już dostępne w serwisie Prime Video. Kolejne publikowane są co środę.

Piotr Grabiec 22.01.2026 18:34

