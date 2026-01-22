REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Gry /
  3. Seriale

Rozpoznałeś, kto gra Super Mutanta w Falloucie? Wygląd to jedno, ale ten głos!

Rozpoznaliście twarz i głos aktora, który wcielił się w Super Mutanta w serialu „Fallout”? Powinniście, bo nie pierwszy raz pojawił się w tym uniwersum.

Piotr Grabiec
fallout-serial-super-mutant-kto-to-aktor-glos-ron-perlman-narrator
REKLAMA

Serial od Prime Video o tytule „Fallout” na podstawie serii gier RPG o tej samej nazwie nie jest luźną ekranizacją przygód bohaterów, z którymi spędziliśmy blisko trzy dekady. Rozgrywa się w dokładnie tym samym świecie, co kanoniczne produkcje z tegoż cyklu - tylko nieco później. Jest też pełen frakcjilokacji, potworów, ekwipunku i innych motywów unikalnych dla tego uniwersum, a także easter-eggów. A ten z najnowszego odcinka przyćmił wszystkie dotychczasowe - i nie chodzi tu o waterchipa.

REKLAMA

Super Mutanta w serialu „Fallout” gra sam Ron Perlman.

Twórcy produkcji zaprosili do udziału w niej Rona Perlmana, aktora znanego z takich produkcji jak film „Hellboy” i serial „Synowie Anarchii”, który dubbinguje również gry wideo. To właśnie on był narratorem w pierwszej grze z cyklu „Fallout” i jego głosem wypowiedziano ikoniczne słowa „War Never Changes” tłumaczone na polski jako „Wojna nigdy się nie zmienia”.

Oprócz tego Ron Perlman podkładał głos pod zakończenie gry „Fallout”, w którym omawiał podjęte przez gracza wybory. Zaangażowany został do narracji w intro również w wielu kolejnych grach z tego cyklu, którymi były „Fallout 2”, „Fallout 3”, „Fallout: New Vegas”, „Fallout 76” oraz w usuniętym już z kanonu „Fallout Tactics”. Super Mutant mówiący jego głosem o nowej wojnie powoduje ciarki!

Warto przy tym nadmienić, że Super Mutant z serialu „Fallout” nie jest przy tym pierwszą postacią z uniwersum „Fallouta”, którą grał Ron Perlman. Już w pierwszej grze z cyklu nagrał linie dialogowe dla Butcha Harrisa. Z kolei w „Falloucie 4” nie słyszeliśmy ikonicznego tekstu o niezmienności wojny w kontekście nuklearnej zagłady, ale podłożył głos pod prezentera wiadomości.

W ramach ciekawostki warto przy tym dodać, że aktor w jednym z wywiadów zdradził, że w przypadku tego pierwszego „Fallouta” w ramach zapłaty od twórco gry przyjął jedynie 40 dol. i kanapkę. Przyznał też, że chociaż brał udział w nagrywaniu linii dialogowych do licznych gier z tej serii, to nigdy w nie nie grał i nie jest tą serią personalnie zainteresowany.

A kim jest ten tajemniczy Super Mutant z serialu „Fallout”?

Super Mutanci w uniwersum „Fallouta” to zmodyfikowani genetycznie ludzie, których cechuje zwykle niezwykła siła oraz niski iloraz inteligencji, ale to ostatnie nie jest regułą. W serialu jak dotąd widzieliśmy jedynie zwłoki jednego z nich w 1. sezonie, ale w kolejnym pojawił się wreszcie przedstawiciel tego gatunku w pełnej krasie. Ta postać owiana jest jednak mgłą tajemnicy.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone uniwersum „Fallout”:

Dodam przy tym, że sam z początku dałem się zresztą zmylić twórcom! Nowy bohater odwiedził New Vegas, by pomóc Ghulowi, okryty płaszczem - przez co zakładałem, że jest to znany z gier inteligentny Szpon Śmierci o imieniu Goris z „Fallouta 2”, który właśnie w ten sposób ukrywał swoją tożsamość. Mamy jednak do czynienia z całkiem składnie gadającym Super Mutantem powstałym za sprawą F.E.V.

Nie znamy przy tym imienia Super Mutanta o głosie i twarzy Rona Perlmana. Wiemy natomiast, że chciał zwerbować Coopera Howarda do pomocy w nadchodzącej wojnie z ludźmi, ale nie zdradził, kim są jego sojusznicy. Usłyszawszy od Ghula, iż ten pracuje sam, odstawił go na Pustkowia, a ja przez skórę czuję, że serial nie poruszy tego wątku ponownie - ani w tym sezonie, ani w kolejnych.

Todd Howard z Bethesdy wspominał zaś, że wydarzenia w serialu „Fallout” będą jakoś powiązane z nadchodzącą nową grą z tego cyklu, „Fallouta 5” (czekamy też na remastery). Jeśli miałbym teraz wróżyć z fusów, to Super Mutant z serialu „Fallout” pojawi się dopiero w niej i to właśnie tam dowiemy się więcej na temat jego planu przetasowania układu sił na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Pierwsze sześć odcinków 2. sezonu serialu „Fallout” są już dostępne w serwisie Prime Video. Kolejne publikowane są co środę.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Piotr Grabiec
22.01.2026 18:34
Tagi: FalloutPrime Video
Najnowsze
17:49
Masz tylko miesiąc na wymianę iPhone'a i iPada. HBO Max przestanie działać
Aktualizacja: 2026-01-22T17:49:25+01:00
16:57
A jednak Polaków też nominowano do Oscarów 2026
Aktualizacja: 2026-01-22T16:57:49+01:00
16:23
Horror pobił rekord Oscarów. I dobrze, bo ten film wyrywa z butów
Aktualizacja: 2026-01-22T16:23:48+01:00
15:24
Mamy zwiastun filmu Glorious Summer. Nagrodzono go na festiwalu w Gdyni
Aktualizacja: 2026-01-22T15:24:52+01:00
14:41
Oscary 2026: nominacje. Padł historyczny rekord
Aktualizacja: 2026-01-22T14:41:12+01:00
14:23
Kim jest Jaśmina Polak? Aktorka zagra w Nocach i dniach od Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-22T14:23:58+01:00
12:42
W nowej trylogii Star Wars ma powrócić ważna postać. Czy to przełom?
Aktualizacja: 2026-01-22T12:42:05+01:00
12:03
Netflix anulował głośny serial. Gillian Anderson odrzucona
Aktualizacja: 2026-01-22T12:03:35+01:00
10:27
Zwierzogród 2 zmierza do VOD. Zaraz będzie dostępny online
Aktualizacja: 2026-01-22T10:27:06+01:00
10:03
Tak wygląda 3. sezon 1670. Zaskakujące pierwsze zdjęcia
Aktualizacja: 2026-01-22T10:03:23+01:00
9:50
Tom Cruise wraca na wielki ekran. Przejdzie potężną transformację
Aktualizacja: 2026-01-22T09:50:14+01:00
8:23
Kolory zła: Czerń leci na Netfliksa. Kiedy wielka premiera?
Aktualizacja: 2026-01-22T08:23:08+01:00
21:27
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść, żeby poczuć się jak Ghul?
Aktualizacja: 2026-01-21T21:27:27+01:00
16:39
Dunk z Rycerza Siedmiu Królestw jest związany z bohaterką Gry o tron. Jak?
Aktualizacja: 2026-01-21T16:39:00+01:00
15:16
Karol Pocheć jest wybitny w serialu Niebo. Rok w piekle. Drugi plan jest jego
Aktualizacja: 2026-01-21T15:16:00+01:00
14:34
Na Prime Video wylądował nowy thriller z gwiazdą Gry o tron. Rzucicie się na niego
Aktualizacja: 2026-01-21T14:34:08+01:00
14:11
Skasowali świetny serial, choć przebił on Wiedźmina. Netflix, o co chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-21T14:11:00+01:00
13:52
Wraca najsmutniejszy serial TVP. Tak, mowa o Rodzince.pl
Aktualizacja: 2026-01-21T13:52:16+01:00
12:07
Będzie specjalny film "TO". Stephen King go pobłogosławił
Aktualizacja: 2026-01-21T12:07:56+01:00
11:02
Władca Pierścieni wraca do kin. W tej wersji zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-21T11:02:04+01:00
9:57
Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-01-21T09:57:14+01:00
9:49
Tak wygląda Bukrewicz jako Borysewicz. Tak Netflix widzi Lady Pank
Aktualizacja: 2026-01-21T09:49:00+01:00
9:01
Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający
Aktualizacja: 2026-01-21T09:01:34+01:00
22:02
Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu
Aktualizacja: 2026-01-20T22:02:00+01:00
21:21
Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie filmu katastroficznego. Wiem dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-20T21:21:00+01:00
20:13
Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-01-20T20:13:00+01:00
19:15
Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-20T19:15:00+01:00
18:02
Zakończenie 28 lat później: Świątyni kości to gratka dla fanów. Co dalej?
Aktualizacja: 2026-01-20T18:02:00+01:00
17:31
Netflix ujawnił polskie nowości na 2026 rok. Jest grubo, będzie grubiej
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:49+01:00
17:06
Rycerz Siedmiu Królestw to piękny dowód na to, że Westeros żyje. To produkcja, którą trzeba znać
Aktualizacja: 2026-01-20T17:06:21+01:00
16:01
Syn Beckhamów rozpętał burzę. Ujawnił prawdę o rodzicach
Aktualizacja: 2026-01-20T16:01:00+01:00
16:00
Kim jest hedge knight w Rycerzu Siedmiu Królestw? Od tego pytania aż boli głowa
Aktualizacja: 2026-01-20T16:00:53+01:00
14:52
Użytkownicy HBO Max pokochali to fantasy. Jest magiczne
Aktualizacja: 2026-01-20T14:52:35+01:00
12:26
Wikingowie mieli wyglądać inaczej. Twórca chciał uśmiercić Ragnara wcześniej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:26:47+01:00
12:14
Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-20T12:14:48+01:00
10:28
Kill Bill: The Whole Bloody Affair w polskich kinach. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-01-20T10:28:33+01:00
9:40
Gwiazdor Marvela nie powróci w Avengers 5. Co ze Star-Lordem?
Aktualizacja: 2026-01-20T09:40:30+01:00
9:08
Zdjęcie Cavilla w roli Aragorna robi furorę. Mam jednak złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-20T09:08:03+01:00
7:57
Terapia bez trzymanki: kiedy 3. sezon hitu Apple TV? Harmonogram odcinków
Aktualizacja: 2026-01-20T07:57:55+01:00
19:57
Gdzie podziały się smoki w Rycerzu Siedmiu Królestw? Odpowiedź jest smutna
Aktualizacja: 2026-01-19T19:57:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA