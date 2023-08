"Wysokie osoby powinny płacić więcej za koncerty" - nikt na świecie nie narzeka tak, jak festiwalowicze

Festiwale plenerowe choć bez wątpienia mają swój urok i klimat, wiążą się z pewnymi niedogodnościami, szczególnie, gdy spory tłum ludzi zbierze się w jednym miejscu. Wtedy potrafi być nerwowo, a festiwalowicze swoją frustrację przenoszą do sieci, gdzie wyzłośliwiają się na zachowania innych. W tłumie, jak to w tłumie, nie brakuje wielu przeszkadzaczy: palenia papierosów i mimo że na zewnątrz, lecz w momencie, gdy obok nas jest mnóstwo osób, dym papierosowy może dać nieźle popalić innym. Podobnie jak namiętne gadanie z kimś w trakcie koncertu czy głośne komentowanie muzyki. Jest jeszcze jedna rzecz. Jako osoba niskiego wzrostu, muszę się liczyć z tym, że nie zawsze będę miała dobry widok na to, co dzieje się na scenie, bo w każdej chwili ktoś wyższy może mi go zasłonić.