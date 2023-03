Chajzer u Wojewódzkiego wytłumaczył się z wpadki ataku paniki. "To były narodziny nowego Filipa"

We wtorkowym odcinku Wojewódzki nawiązał do niesławnego wybryku Chajzera, pytając, jak po latach współprowadzący "Dzień Dobry TVN" podchodzi do kontrowersyjnego żartu. Czy ten legendarny atak paniki (…) to były narodziny nowego Filipa, czy jakaś cezura, która Filipa zmieniła? - zapytał Kuba. Chajzer podkreślił: To były narodziny nowego Filipa, rzeczywiście masz rację. To była taka historia, że rozmawialiśmy o świętach w centrum handlowym i o tym, że można tam dostać ataku paniki. Wydawca krzyczy mi do ucha: "Filip kończ (…), musimy schodzić z anteny". Moja współprowadząca zadaje kolejne pytania, a ja poczułem odpowiedzialność za ten program i powiedziałem, że zaraz sam dostanę ataku paniki, jak nie skończymy tej rozmowy - wytłumaczył, dodając na koniec: To się odnosiło do centrum handlowego, a potem już się poniosło. Mój błąd, oczywiście - powiedział. Filip dodał też, że jemu samemu zdarzyło się doznać ataków paniki. Choć Chajzer na przestrzeni lat zaliczył kilka mocnych wpadek, ta wspomniana z 2019 roku, była jedną z najbardziej komentowanych w przestrzeni publicznej.