Gdzie obejrzeć "Egzorcystę papieża"? Film z Russellem Crowem trafi do VOD

"Egzorcysta papieża" w reżyserii Juliusa Avery'ego to film wyjątkowy, gdyż niekoniecznie nazwać go można dobrym filmem, patrząc przez pryzmat gatunkowy, jednak mimo wszystko ma w sobie coś, co sprawia, że tego filmu nie da się nie lubić. A jest to głównie zasługą Russella Crowe'a, który wcielił się w ojca Gabriela Amortha. Ten zaś rzeczywiście był włoskim księdzem i założycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, któremu uznanie przyniosła jego praca w demonologii, a jego egzorcyzmy, przeprowadzone w dziesiątkach tysięcy, rozsławiły go na całym świecie. Ojciec Amorth zapisał się na kartach historii Kościoła katolickiego jako postać kontrowersyjna, co też zostało oddane na ekranie przez niesamowitego Russella Crowe'a i nawet dla jego kreacji warto ten film obejrzeć.