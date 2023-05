Gimper wdał się w dyskusję o kobiecej higienie i jest to tak żenujące, jak brzmi

Żyjemy w XXI wieku, a ludziom wciąż wydaje się, że komentowanie czyjegoś wyglądu, ukryte pod płaszczykiem własnych preferencji, jest w porządku. A jeszcze gorsze jest to, kiedy robi to znany szerszej publiczności influencer, jakim jest Gimper, głosząc swoje szkodliwe poglądy. Jedyną zaletą tego, że jego złote myśli docierają do większej ilości internautów, jest to, że są one przez równie szeroką publikę piętnowane i budzą sprzeciw tej większej części komentujących.