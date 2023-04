Prawie co piąty uczeń planował samobójstwo. Skąd tak fatalny stan zdrowia psychicznego dzieci?

Badania były przeprowadzane w szkołach przez nauczycieli, anonimowe, a dzieci otrzymywały każdorazowo zgodę od rodziców na udział w badaniu. Objęliśmy badaniem 184 tysiące młodych osób. Jak z nich wynika, najważniejszym aspektem kryzysu psychicznego jest tzw. triada kryzysu psychicznego, na którą składa się niskie poczucie własnej wartości, skrajne poczucie sprawczości, bo prawie 80 proc. osób nie radzi sobie ze stresem dnia codziennego i ogromne osamotnienie, ponieważ młodzi ludzie deklarują, że są samotni. Czyli można powiedzieć, że taka sytuacja młodych ludzi zamyka się w przekonaniu, że nic nie znaczę, niczego nie potrafię i dla nikogo nie jestem ważny. Te trzy aspekty są najważniejsze, bo one utrwalają kryzys psychiczny. Dzieci, które mają podejrzenie depresji, albo te, które są w trudniejszej sytuacji życiowej, one nie widzą żadnego sensu w życiu, stąd właśnie podejmują próby samobójcze. Zobaczyliśmy w tym raporcie, że przemoc domowa jest bardzo mocno zarysowana. Środowisko domowe jest problematyczne i generuje ogromną ilość zaniedbania i takie poczucie, że dzieci nie są kochane. To, co też ważne: odkryliśmy, że co drugi uczeń szuka wsparcia u rodziców, ale niestety, co drugi nie ufa nikomu i nie szuka tego wsparcia, musi bardzo mocno przekonać się do niego. Często przeszkodą jest to, że dzieci nie wierzą we wsparcie społeczne.

podkreśla Joanna Flis.