Zarzucili Murcix kopiowanie. Youtuberka odniosła się do sprawy

Do sprawy odniósł się także Maciej Dąbrowski, czyli Człowiek Warga, który stwierdził, że nie o trendy tu chodzi, a o nagminne powtarzanie tego, co robi się za granicą. Dodał, że wyścig nie toczy się o zdobywanie widzów, a o to, kto szybciej zauważy amerykański trend na YouTube i zaadptuje go pod swoją twórczość.