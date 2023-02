Poza uwielbieniem do projektów Gucci, w stylu Harry'ego od jakiegoś czasu widoczne jest zatarcie między tym, co kobiece i męskie. Obcasy? Nie ma problemu. Harry je założy. Podobnie, jak korale, szale Boa, cekiny, krzykliwe kolory, a nawet sukienka, w której Styles pojawił się na koncercie w Madison Square Garden w 2021 roku. Co najciekawsze, przeglądając kolejne oryginalne stylizacje Harry'ego, można śmiało stwierdzić, że prawie wszystko mu pasuje, mimo że w niektórych osobliwych kostiumach wygląda na przebranego. Harry kocha modę, pozwala sobie, żeby puszczać do niej oko, bawić się nią, ale też być jednocześnie w jakiś sposób sobą. Nie planuje wracać do dawnego, grzecznego stylu z czasów One Direction i trzeba przyznać, że jest to bardzo dobra decyzja. Kreatywność Stylesa jest czasem absolutnie wyjątkowa. Ale to dobrze, bo brakuje trochę modowych freaków wśród facetów. Poza Jaredem Leto, Timothée Chalametem i Stylesem, znani mężczyźni prezentują się dość zachowawczo i klasycznie. Styles może pozwolić sobie na bycie ekstrawaganckim, pasuje mu to i niech dalej będzie tak szalony w swoich modowych wyborach, jak do tej pory.