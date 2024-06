HBO Max – co obejrzeć w weekend? To ostatni moment na odpalenie serwisu

Tak, nie jest to nowość, ale niedługo po starcie serwisu Max udostępniony zostanie 2. sezon hitowego serialu. Produkcja ze świata „Gry o tron” ma wszystko, za co kochaliśmy poprzedniczka, jest mrocznie, jest politycznie, no i są smoki. Dużo smoków. Do premiery nowej serii zostało zaledwie 10 dni, to więc ostatni moment, aby przypomnieć sobie tę skomplikowaną fabułę.