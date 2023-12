HBO Max w 2023 roku: wiemy już, jakie filmy i seriale najchętniej oglądali Polacy

W mijającym roku HBO zasiliło wiele ciekawych filmów i seriali. Z danych platformy wynika, że pierwsze miejsce wśród produkcji odcinkowych należy do "The Last Of Us". Ta informacja nikogo raczej nie powinna dziwić - pamiętamy przecież, jak wielkie szaleństwo wywołał ten tytuł na początku roku. Serial oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo o tym samym tytule, to najchętniej oglądana pozycja w historii HBO Max nie tylko w Europie, ale też w Polsce.



Więcej o HBO przeczytasz w Spider's Web: