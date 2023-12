Wybitny dramat nareszcie w HBO Max. To jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku

Nie znajdziecie tego filmu w żadnym innym abonamentowym streamingu. Jeśli przegapiliście seans w kinie w ubiegłym roku - czas naprawić ten błąd. Oto piękna opowieść o przyjaźni i samopoznaniu, której akcja rozgrywa się w zapierających dech w piersiach włoskich Alpach. Jeśli spodziewacie się, że to kolejny populistyczny snuj o porzuceniu szybkiego życia w mieście na rzecz gór i odkrywania swojego prawdziwego ja, to jesteście w błędzie. Owszem, „ja” ma tu spore znaczenie, ale nie chodzi tu o żadne frazesy otulające medytacyjnym obrazem.



To bardzo uczciwy wobec widza film, który z sercem, uważnością i naturalizmem mówi o rzeczach ważnych. Wróć: najważniejszych. Jasne, o szukaniu swojej drogi przede wszystkim, ale i o przyjaźni, o bliskich, o ulotności. Przypomina, że nic nie jest na stałe, że wszystko się zmienia i dobrze jest przyjąć do z ciekawością i pokorą. Nieoczywistość codzienności jest tu pokazana właśnie przez pryzmat nieprzewidywalności losu. Poza tym to, owszem, slow cinema na pełnej, ale nie obawiajcie się: mimo nieśpiesznego tempa, nie będziecie się nudzić. Nie bójcie się też pretensjonalności i banału. To obraz wielowymiarowy i sprawnie, ale i nienachalnie grający na emocjonalnych strunach. Pozycja obowiązkowa.