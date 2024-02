Izabella Scorupco zagrała u boku Brosnana, ale to rola w serialu Netfliksa jest jedną z najlepszych w jej karierze

W Polsce również udało się jej zrealizować kilka projektów, choć jeśli chodzi o filmy, największą i jedyną polską produkcją, w której zagrała to "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. W Polsce zrealizowała też nagą sesję zdjęciową do rodzimej edycji magazynu "CKM". Reklamowa też kosmetyki takich marek jak Oriflame oraz Irena Eris.



Obecnie polską aktorkę można oglądać w szwedzkim serialu Netfliksa, opartym na prawdziwych wydarzeniach- "Królowe Djursholm", w którym gra jedną z kluczowych ról. Warto poświęcić czas temu serialowi, tym bardziej, że polsko-szwedzka aktorka ma interesującą rolę, z której wychodzi obronną ręką. Scorupco gra matkę jednej z głównych bohaterek, dokonujących razem z przyjaciółkami włamań do mieszkań zamożnych znajomych, sąsiadów oraz znajomych jej rodziców. Wszystko po to, by spłacić pewien dług. Bohaterka polskiej aktorki - Margareta, to kobieta, która nie karci swojej córki Lolo i zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Dla Margarety najważniejszy jest wysoki status, który piastuje. Kobieta obsesyjnie dba o to, by żadna zła informacja nie wydostała się poza otoczenie najbliższych, również w prywatnym życiu.