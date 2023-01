Nic dziwnego, że to wideo stało się viralem. Oto polska nostalgia przepuszczona przez estetykę Kawaii

BinadraAnimacje to youtube'owy kanał z krótkimi animacjami 3D w prześmiewczej, często nawiązującej do memów formie. Nie ma jednak wątpliwości, że to opublikowany tam przed trzema dniami film pt. „Janusz-San! Wsiadaj do poloneza! Harnaś się mrozi” to opus magnum w dotychczasowym dorobku tego artysty.



Sam nie wiem, jak dokładnie opisać uczucia towarzyszące mi podczas seansu. Autor wycisnął ze mnie cały wachlarz emocji - od zdziwienia, poprzez zakłopotanie i zażenowanie, aż po rozbawienie i - nie ukrywam - szczery zachwyt. Bo trudno nie zachwycać się tak sprawnym, prześmiewczym i czułym zarazem ujęciem stereotypu, nostalgii i fantazji polskiego „Janusza” Wyszło z tego prawdziwe złoto - sztuka nowoczesna pełną gębą.