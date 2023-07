Jakimowicz nie wiedział o skargach koleżanek na jego zachowanie? Pracownik TVP twierdzi inaczej

Został poinformowany, że nowemu kierownictwu nie odpowiada jego zachowanie wobec ludzi (do Pereiry dotarły już pierwsze skargi od pracowników), a mimo to zaczęły docierać kolejne, nowe uwagi o niestosownym podejściu, chamstwie i braku kultury wobec ludzi. Po tym jak już 4. kobieta z rzędu odmówiła pracy z nim, decyzja mogła być tylko jedna: za bramę. Potem z każdym kolejnym tygodniem zaczęły docierać następne informacje, że były podobne jego zachowania wobec innych kobiet, co było zgłaszane poprzedniej dyrekcji, jednak bez reakcji. Poszkodowane nie chciały niczego więcej, jak pożegnania z nim i to się stało - mówi w rozmowie z Pudelkiem osoba z Telewizji Polskiej.

mówi w rozmowie z Pudelkiem osoba z Telewizji Polskiej.