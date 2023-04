Znamy datę premiery filmu "Minecraft". W roli głównej wystąpi Jason Momoa

Piekło produkcyjne filmu "Minecraft" trwało prawie 10 lat i nic w tym dziwnego. O ile przeniesienie gry na ekran, w której bohaterami są ludzkie postaci, jak "The Last of Us", "Uncharted" czy "Resident Evil" lub wykonanie animacji, jak to było w przypadku filmu "SONIC. Szybki jak błyskawica", było zadaniem ułatwionym, o tyle stworzenie pełnometrażowego filmu na podstawie gry komputerowej opartej na klockach, okazało się być nieco bardziej skomplikowane. Od momentu ogłoszenia "Minecrafta" w 2014 roku, wielu reżyserów, zmagając się z realizacją tego szalonego pomysłu, rezygnowało. Tym bardziej, znając wyboistą drogę na wielki ekran, jaką przeszedł film, informacja o premierze "Minecrafta" sprawiła, że graczom i graczkom serca zabiły jeszcze mocniej. Co na ten moment wiemy o filmie?