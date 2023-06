Szczepkowska już dawno pisała o metodach pracy Krystiana Lupy. W Polsce nikogo to nie obchodziło

Otóż na dwa tygodnie przed premierą nie miałam takiego, ani żadnego podobnego pomysłu - dyrektor Paweł Miśkiewicz musiałby być jasnowidzem czytającym w myślach które jeszcze nie powstały. Nie mógł więc o niczym takim zawiadamiać reżysera. Na premierę zaprosiłam tylko moją córkę. Była tam też para moich przyjaciół. I oni i córka po przyjściu do mojej garderoby ze zdumieniem dowiedzieli się, że moje zachowanie było improwizacją a nie zaplanowaną przez reżysera częścią spektaklu. To kłamstwo jest niepojęte. Mój »performers« zawierał w sobie dostatecznie dużo ładunku kontrowersji i reżyser nie musi uciekać się do zmyślania, żeby to krytykować

napisała Szczepkowska na Facebooku, dodając na koniec, że teatr sam w sobie bywa miejscem pięknych i czystych przyjaźni.