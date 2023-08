Były seriale o ślubach i godach, a ten będzie o rozwodzie. Tak rozstawali się Kim Kardashian i Kanye West

Wiadomo, że swego czasu Kanye oczerniał byłą ukochaną w mediach . Nie oszczędzał jej również na swoich płytach. Więcej o rozwodzie tej gorącej pary dowiemy się z serialu "Kim vs. Kanye: The Divorce" traktujący właśnie o kulisach ich rozstania. Mimo że jest to serial, na HBO widzowie zobaczą zaledwie dwa odcinki. Wiadomo, że jeden ma być opowiedziany z perspektywy bliskich Kim Kardashian, natomiast drugi z perspektywy bliskich i znajomych Kany'ego Westa. Z trailera można tez wywnioskować, że w dokumencie zawarte będą również wypowiedzi osób pracujących w mediach, które bacznie przyglądały się kulisom rozwodu Kim i Kanye.