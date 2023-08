Powinniście wysilić się i pojechać; Założę się, że gdyby to była męska drużyna, to byście tam byli; Samobójczy gol drużyny Windsorów; Dziewczyny tworzą historię, ale dla was to nie jest żaden priorytet - zagrzmieli ludzie w komentarzach. I mają rację, bo w tym przypadku temat nierówności płci w sporcie, jest bardzo widoczny.